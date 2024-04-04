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Четверг, 4 апреля 2024, 10:04 мск

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В Подмосковье упавшее от штормового ветра дерево травмировало ребенка

Десятилетняя школьница пострадала при падении на нее дерева от сильного ветра в подмосковном Подольске. Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Всего из-за штормового ветра в Подмосковье упали 165 деревьев, поврежден 31 автомобиль. Накануне МЧС предупреждало об усилении ветра до 21 м/с в Московском регионе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обрушившийся 3 апреля на столицу сильный ветер привел к гибели двух человек, еще 15 человек пострадали. По его словам, пострадавшим от стихии оказывается медицинская помощь, городские службы устраняют последствия непогоды.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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