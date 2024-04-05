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Пятница, 5 апреля 2024, 12:15 мск

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В Татарстане педофил знакомился с детьми в компьютерной игре

В Татарстане задержали педофила, жертвами которого стали три ребенка. Преступник втирался в доверие к школьникам с помощью компьютерной игры.

Восьмиклассник рассказал родителям, что стал жертвой изнасилования. Он познакомился с 43-летним мужчиной в компьютерной игре. Геймеры сдружились в сети, тогда взрослый пригласил подростка к себе домой, где надругался над ребенком.

Правоохранители задержали преступника. Установлено, что он приглашал к себе ребят с сентября прошлого года. Предположительно, жертвами игромана стали еще два школьника.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Развратные действия» и «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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