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Вторник, 9 апреля 2024, 12:34 мск

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В Петербурге педофил-рецидивист надругался над тремя мальчиками

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге педофила-рецидивиста по подозрению в совращении трех мальчиков. Об этом сообщает издание 78.ru.

Родители пострадавших детей обратились в полицию. Они рассказали, что с февраля этого года мужчина неоднократно совершал в отношении их сыновей действия сексуального характера.

Злоумышленник заманивал мальчиков 11-12 лет к себе в квартиру на улице Антонова-Овсеенко.

Подозреваемого задержали на проспекте Королева. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, автоугон, хранение наркотиков, угрозы убийством и другие преступления.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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