Жителей 16 населенных пунктов Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Жителей 14 населенных пунктов в Ишимском районе Тюменской области эвакуируют из-за подъема воды в реке Ишим. Кроме того, объявлена превентивная эвакуация жителей двух населенных пунктов Викуловского района Тюменской области.

По информации администрации Ишимского района, в среду, 17 апреля, с 09:00 проводится эвакуация жителей поселков Плодопитомник, Детский дом 29, Д. Отдыха, деревень Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, Детского санатория, сел Боровое, Плешково, Клепиково.

«Необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи», – сказано в сообщении.

Глава Ишиского района Сергей Ломовцев накануне сообщил, что, согласно прогнозам Росгидромета, при неблагоприятном развитии паводковой ситуации уровень реки Ишим может достигнуть 1170 см над нулем поста в городе Ишим.

Также из-за повышения уровня воды в реке Ишим с 17 апреля объявлена предупредительная эвакуация деревень Заборка и Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения Викуловского района региона. Об этом сообщил глава района Андрей Лотов в своем телеграм-канале.

Накануне уровень воды в реке Ишиме у села Ильинка в Казанском районе Тюменской области превысил критическую отметку в 800 см. По данным областных властей на утро 17 апреля, уровень воды в Ишиме в районе Ильинки за сутки поднялся на 76 см и достиг 884 см. Губернатор Тюменской области Александр Моор во вторник объявил срочную эвакуацию жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима. По его словам, подъем воды на реке Ишим, по уточненному прогнозу Росгидромета, будет существенно выше, чем по данным на начало апреля. В связи с этим увеличилось количество населенных пунктов, где возникает риск подтопления.

С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за угрозы паводка. В зону подтопления из-за повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим могут попасть более50 населенных пунктов, в которых проживает около 7,3 тыс. человек.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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