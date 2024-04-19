Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП под Уфой

В Башкирии в ДТП с участием легкового автомобиля и поливальной машины «КамАЗ» погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла раной утром 19 апреля на 1 км трассы Уфа – Оренбург. Водитель ВАЗ-2114 при выезде из города столкнулся с попутной поливальной машиной, которая совершала разворот.

«В результате дорожно-транспортного происшествия трое молодых парней и две девушки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также с различными травмами госпитализировали парня и девушку, ехавших в легковой машине», – говорится в сообщении правоохранителей.

Водитель поливальной машины не пострадал.

По данным республиканского полицейского главка, попавшая в ДТП легковушка была снята с регистрационного учета.

На месте аварии работает оперативно-следственная группа.

Прокуратура региона взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов. Также прокуратура «даст оценку соблюдения законодательства при организации дорожного движения на данном участке автодороги», добавили в ведомстве.

Уфа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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