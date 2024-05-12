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Воскресенье, 12 мая 2024, 14:41 мск

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Над Белгородской областью сбиты ещё два украинских беспилотника

Сегодня около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как говорится в сообщении министерства обороны, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сегодня около 11:40 мск ВСУ устроили ракетную атаку на Белгород, которая привела к обрушению подъезда жилого дома. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания. По предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источники, пострадали до 17 человек. Под завалами могут находиться люди.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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