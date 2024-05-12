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Воскресенье, 12 мая 2024, 19:25 мск

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Под завалами могут оставаться люди: из-под разрушенной многоэтажки в Белгороде извлекли тела погибших

Фото из телеграм-канала губернатора Белгородской области

Из-под завалов многоэтажки, которая была разрушена в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, извлекли тела двух погибших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, спасательные работы будут вестись и в темное время суток.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

«Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения – в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены. Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», – подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков сообщал о 19 пострадавших, в числе которых двое детей. СМИ и телеграм-каналы отмечают, что под завалами есть мужчина, с которым спасателям удалось установить связь.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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