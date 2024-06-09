Глава АНО «Цифровые платформы» ранен в Москве, его друг погиб

В Москве произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его приятеля. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», инцидент произошел в столичном районе Измайлово сегодня ночью. Щельцин и его друг Иван Позняков шли в магазин и по пути встретили пару. Мужчина и женщина, по всей видимости, были пьяны и что-то искали на детской площадке. Когда им сделали замечание, мужчина достал нож. Щельцин получил три ножевых ранения и был госпитализирован, его друг от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает столичное управление СКР. Следователи уточнили, что злоумышленник и его жертва не были ранее знакомы.

По подозрению в нападении был задержан лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на менеджера коллектива.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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