российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 9 июня 2024, 19:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Глава АНО «Цифровые платформы» ранен в Москве, его друг погиб

В Москве произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его приятеля. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», инцидент произошел в столичном районе Измайлово сегодня ночью. Щельцин и его друг Иван Позняков шли в магазин и по пути встретили пару. Мужчина и женщина, по всей видимости, были пьяны и что-то искали на детской площадке. Когда им сделали замечание, мужчина достал нож. Щельцин получил три ножевых ранения и был госпитализирован, его друг от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает столичное управление СКР. Следователи уточнили, что злоумышленник и его жертва не были ранее знакомы.

По подозрению в нападении был задержан лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на менеджера коллектива.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Убийства

ООН внесла Израиль в черный список за убийство детей / В США грабители застрелили трех человек в магазине / В Мексике неизвестные застрелили мэра / Житель Забайкалья во время ссоры с женой зарубил участкового / На Кубани приезжий застрелил полицейского при проверке документов / В Алтайском крае бывший чиновник оказался серийным убийцей / В Китае мужчина с ножом напал на людей в парке / В Китае вооруженная ножом женщина напала на людей в школе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,