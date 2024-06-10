В Белгородской области четыре человека подорвались на мине

В городе Шебекино Белгородской области четыре человека подорвались на мине. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, травмы получили трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».
«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала – у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция. Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее мужчина и две женщины были ранены во время атаки украинских боевиков на город Шебекино.
Белгород, Зоя Осколкова
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