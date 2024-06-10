В Белгородской области четыре человека подорвались на мине

В городе Шебекино Белгородской области четыре человека подорвались на мине. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, травмы получили трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

«В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала – у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция. Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода. Двоим бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мужчина и две женщины были ранены во время атаки украинских боевиков на город Шебекино.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube