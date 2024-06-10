СМИ: Самолет с вице-президентом Малави исчез с экранов радаров

Самолет с вице-президентом Республики Малави Саулосом Чилимой и еще девятью пассажирами на борту пропал с экранов радаров, – сообщает BBC.

В заявлении, распространенном канцелярией президента Малави, в частности, говорится: «Самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после того, как покинул столицу страны Лилонгве. Самолет не смог совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу. Все попытки авиационных властей установить контакт с бортом после того, как он пропал с радаров, пока не увенчались успехом».

«Президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный отлет на Багамы и приказал всем региональным и национальным ведомствам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение самолета», – добавили в канцелярии главы африканской республики.

Лилонгве, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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