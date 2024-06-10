российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 июня 2024, 19:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Самолет с вице-президентом Малави исчез с экранов радаров

Самолет с вице-президентом Республики Малави Саулосом Чилимой и еще девятью пассажирами на борту пропал с экранов радаров, – сообщает BBC.

В заявлении, распространенном канцелярией президента Малави, в частности, говорится: «Самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после того, как покинул столицу страны Лилонгве. Самолет не смог совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу. Все попытки авиационных властей установить контакт с бортом после того, как он пропал с радаров, пока не увенчались успехом».

«Президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный отлет на Багамы и приказал всем региональным и национальным ведомствам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение самолета», – добавили в канцелярии главы африканской республики.

Лилонгве, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют нарушения корпорации Boeing / Иранский Генштаб исключил диверсию в авиакатастрофе вертолета с президентом Раиси / Американский истребитель пятого поколения разбился в США / В Мурманской области из-за отказа обоих двигателей экстренно сел вертолет Ми-8 / Житель Владимирской области разбился на самодельном самолете / В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе / В Ставропольском крае разбился военный самолет / В Индии два человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,