Над Белгородской областью сбит ещё один беспилотник

Сегодня около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России, сообщило министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что минувшей ночью был нанесен ракетный удар со стороны Украины по городу Шебекино. Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения.

Утром губернатор сообщил, что Шебекино вновь подвергся атаке. «По предварительной информации, пострадал один мирный житель – у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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