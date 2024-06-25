Сына президента США отстранили от юридической практики

Сын президента США Джо Байдена Хантер решением окружного суда Вашингтона во вторник, 25 июня, был «незамедлительно» отстранен от юридической практики, – сообщают СМИ.

В опубликованном решении главного судьи Анны Блекбёрн-Ригсби, говорится: «Ответчик незамедлительно отстраняется от юридической практики в округе Колумбия. Решение было принято в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где он был признан виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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