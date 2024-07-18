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Четверг, 18 июля 2024, 16:32 мск

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В Подмосковье девушку обвинили в теракте из-за поджога автомобиля полиции

В Московской области задержали 20-летнюю девушку, которая подожгла автомобиль отдела полиции в Электроуглях. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о терроризме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В среду, 17 июля, девушка приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Ногинское». Она подожгла автомобиль полицейских с помощью зажигательной смеси по указанию неизвестных лиц. «В результате противоправных действий девушки никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

Поджигательницу задержали. Она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

В настоящее время устанавливаются организаторы преступления. В ходе обыска по месту жительства задержанной изъяты гаджеты, в том числе мобильный телефон, одежда и канистра. Назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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