В результате атаки БПЛА в Тель-Авиве погиб один человек, еще 10 ранены

В результате взрыва в центре Тель-Авива, прогремевшего в ночь на 19 июля, один человек погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

По данным Армии обороны Израиля, инцидент вызвало падение воздушной цели, о которой не последовало предупреждения. Как отмечает издание The Times of Israel, под воздушной целью ЦАХАЛ обычно подразумевает беспилотники.

Взрыв прогремел в районе пересечения улиц Бен-Иегуды и Шалом-Алейхема, рядом с посольством США. Погибший – 50-летний мужчина. Его тело было обнаружено сотрудниками экстренных служб в квартире дома недалеко от места взрыва. Еще 10 человек доставлены в больницу с легкими ранениями.

В ЦАХАЛ заявили, что ведется расследование инцидента. Кроме того, как заявили военные, ВВС Израиля усилили патрулирование воздушного пространства для защиты воздушного пространства государства.

Вскоре после взрыва представитель йеменских хуситов Яхья Сариа написал в соцсети X, что группировка в скором времени раскроет подробности военной операции, направленной против Израиля. Позднее военный представитель хуситов заявил, что группировка нанесла ночью удар по Тель-Авиву с использованием новейшего БПЛА «Яффо», который может обходить систему ПВО противника. По его словам, атакован один из важных объектов в городе.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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