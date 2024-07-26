В Карабашском округе Челябинской области эвакуировано более 160 человек

МЧС России в ночь на субботу, 27 июля, сообщило об эвакуации 163 человек, в том числе 21 ребенка, из пяти населенных пуктов в Челябинской области, где прорвало дамбу.

В сообщении МЧС России говорится: «В Челябинской области эвакуировано 163 жителя, в том числе 21 ребенок. Из-за размыва дамбы спасатели-эвакуаторы работают в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, они перевозят жителей в пункты временного размещения в городе Карабаш. По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров. На месте работают более 100 специалистов и 24 метода техники».

Челябинск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube