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Суббота, 27 июля 2024, 01:15 мск

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В Карабашском округе Челябинской области эвакуировано более 160 человек

Архив. Фото: МЧС России

МЧС России в ночь на субботу, 27 июля, сообщило об эвакуации 163 человек, в том числе 21 ребенка, из пяти населенных пуктов в Челябинской области, где прорвало дамбу.

В сообщении МЧС России говорится: «В Челябинской области эвакуировано 163 жителя, в том числе 21 ребенок. Из-за размыва дамбы спасатели-эвакуаторы работают в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, они перевозят жителей в пункты временного размещения в городе Карабаш. По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров. На месте работают более 100 специалистов и 24 метода техники».

Челябинск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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