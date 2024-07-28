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Воскресенье, 28 июля 2024, 15:44 мск

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Три человека пострадали при ударе молнии в подмосковном парке «Патриот»

Молния ударила в людей в подмосковном парке «Патриот» во время сильной грозы. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Мужчины находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, было несколько ударов молнии на центральной площади перед Главным храмом ВС России. Три человека упали на землю. Пострадавшая женщина смогла подняться самостоятельно, информирует телеграм-канал Shot. По его данным, у нее диагностировали гипертонический криз.

Пострадавшие мужчины остались лежать на земле, их состояние оценивается как критическое. «Когда приехала скорая, они уже не дышали. Сейчас на площади перед храмом проводятся реанимационные действия», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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