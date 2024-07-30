российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 июля 2024, 09:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

СКР возбудил дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Участники и ветераны боевых действий обратились в Следственный комитет России в связи с неисполнением требований миграционного законодательства в подмосковном Одинцово. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает СК РФ.

Обращение адресовано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем указано, что в Одинцовском городском округе «ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности».

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и «по доводам обращения». Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Четыре человека пострадали при ударе молнии в подмосковном парке «Патриот» (ОБНОВЛЕНО) / Бастрыкин потребовал разобраться с проблемой обманутых дольщиков в Подмосковье / Дело на 221 млн: СКР предъявил обвинение экс-главе подмосковной Шатуры / В Подмосковье девушку обвинили в теракте из-за поджога автомобиля полиции / Следствие выявило новые эпизоды получения взяток депутатом из подмосковных Люберец / В Подмосковье разбился Superjet / В подмосковной Балашихе горело общежитие – погибли пять человек / В Подмосковье задержана хозяйка здания, в котором сгорели несколько человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,