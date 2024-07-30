СКР возбудил дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Участники и ветераны боевых действий обратились в Следственный комитет России в связи с неисполнением требований миграционного законодательства в подмосковном Одинцово. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает СК РФ.

Обращение адресовано председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем указано, что в Одинцовском городском округе «ответственными должностными лицами не исполняются требования миграционного законодательства, что негативно отражается на состоянии преступности».

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и «по доводам обращения». Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube