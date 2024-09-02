В Бурятии мужчина избил до смерти новорожденную дочь

В Бурятии мужчина расправился с новорожденной дочерью и спрятал тело на веранде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 1 сентября в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района. В течение дня местный житель распивал спиртные напитки с сожительницей. Между ними произошел конфликт, в результате мужчина избил дочь, которой был всего месяц от роду.

В гости к паре пришла соседка и заметила, что ребенка нигде нет. Она сообщила в полицию об исчезновении девочки.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело ребенка на веранде. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе он сознался в содеянном.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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