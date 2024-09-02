российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 сентября 2024, 13:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Бурятии мужчина избил до смерти новорожденную дочь

В Бурятии мужчина расправился с новорожденной дочерью и спрятал тело на веранде. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 1 сентября в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района. В течение дня местный житель распивал спиртные напитки с сожительницей. Между ними произошел конфликт, в результате мужчина избил дочь, которой был всего месяц от роду.

В гости к паре пришла соседка и заметила, что ребенка нигде нет. Она сообщила в полицию об исчезновении девочки.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело ребенка на веранде. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). На допросе он сознался в содеянном.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Подросток изнасиловал и утопил девушку в Пермском крае / В Израиле женщина убила сына и напала с топором на охранника торгового центра / В Перми у мусорных контейнеров нашли тело ребенка в чемодане / Жительница Красноярского края напала с топором на дочерей из-за мести мужу / Чета сибиряков до смерти замучила 10-летнюю дочь знакомой / В Кемерово задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки / ООН внесла Израиль в черный список за убийство детей / Житель Адыгеи до смерти избил трехлетнюю дочь

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,