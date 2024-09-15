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Воскресенье, 15 сентября 2024, 10:08 мск

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В Египте более 20 туристов из России пострадали в аварии с автобусом

В Египте пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, пострадали иностранные граждане, в том числе россияне.

ДТП произошло на трассе Суэц – Каир. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха, слетел с трассы и опрокинулся на бок.

В салоне находились 39 граждан России, Турции, Италии и Великобритании, а также четыре египтянина. На данный момент известно, что травмы получили 21 россиянин, 11 турок, девять итальянцев и два британца. У большинства пострадавших ушибы и порезы.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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