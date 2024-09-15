В Египте более 20 туристов из России пострадали в аварии с автобусом

В Египте пассажирский автобус попал в аварию. По последним данным, пострадали иностранные граждане, в том числе россияне.
ДТП произошло на трассе Суэц – Каир. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха, слетел с трассы и опрокинулся на бок.
В салоне находились 39 граждан России, Турции, Италии и Великобритании, а также четыре египтянина. На данный момент известно, что травмы получили 21 россиянин, 11 турок, девять итальянцев и два британца. У большинства пострадавших ушибы и порезы.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.
Каир, Зоя Осколкова
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