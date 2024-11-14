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Четверг, 14 ноября 2024, 13:12 мск

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Спецслужбы задержали россиянина, шпионившего для Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который собирал данные для украинской разведки. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью интернет-мессенджера.

«По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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