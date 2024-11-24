В Саратовской области при стрельбе погиб человек

В Саратовской области неизвестный открыл огонь по людям. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Убийцу ищут.

Инцидент произошел в городе Марксе. Причиной стал конфликт на дороге. Водители внедорожника и легковушки затеяли драку, в которую ввязался пассажир. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в оппонентов.

В результате от огнестрельных ранений погиб водитель легковушки, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Преступник скрылся. В городе объявлен план «Перехват». Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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