Иномарка влетела в грузовик на трассе в Курганской области – погибли четверо

В Курганской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека.
По данным УГИБДД по региону, авария произошла ранним утром 12 декабря на федеральной трассе «Иртыш». Водитель Ford Focus, направляясь из Челябинска в Курган, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.
В результате ДТП погибли водитель и все трое пассажиров иномарки. Водитель грузовика не пострадал, передает ТАСС.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.
Курган, Наталья Петрова
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