Иномарка влетела в грузовик на трассе в Курганской области – погибли четверо

В Курганской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека.

По данным УГИБДД по региону, авария произошла ранним утром 12 декабря на федеральной трассе «Иртыш». Водитель Ford Focus, направляясь из Челябинска в Курган, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП погибли водитель и все трое пассажиров иномарки. Водитель грузовика не пострадал, передает ТАСС.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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