Работника режимного предприятия задержали за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы вычислили шпиона, который передавал украинской разведке данные о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины», – говорится в сообщении.
За деньги мужчина передавал данные о ВС РФ, которые могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения спецоперации.
Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу, свою вину он признал полностью и сотрудничает со следствием.
Москва, Зоя Осколкова
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