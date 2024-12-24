Работника режимного предприятия задержали за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы вычислили шпиона, который передавал украинской разведке данные о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины», – говорится в сообщении.

За деньги мужчина передавал данные о ВС РФ, которые могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения спецоперации.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу, свою вину он признал полностью и сотрудничает со следствием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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