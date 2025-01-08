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Среда, 8 января 2025, 17:16 мск

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На пляжах Севастополя и Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Фото: тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева

На пляжах Севастополя «Любимовка» и «Звездный берег» обнаружены новые пятна мазута после ночного шторма. Об этом сообщил ТАСС координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов. По его оценке, «ситуация контролируема».

«Все службы города работают в адекватном взаимодействии, техника предоставляется, волонтеры присутствуют», – рассказал общественник.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев уточнил, что спасатели и волонтеры продолжают работать на пляжах Северной стороны. «Сегодня задействованы более 170 добровольцев. Они работают на пляжах Фиолента и в районе «Любимовки-2», «Нахимовца» и «Звездного берега», – рассказал он.

Всего за время работ по ликвидации ЧС, по его словам, собрано и вывезено 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта. «С труднодоступных пляжей забирать мешки будем, подходя на катерах с моря, когда позволит погода», – добавил Развозжаев.

По данным МЧС РФ, в Севастополе очищено свыше 22 километров береговой полосы.

Напомним, впервые мазутные пятна после крушения танкеров в Керченском проливе обнаружили в Севастополе 3 января. На следующий день в городе был объявлен режим ЧС регионального значения

В Анапе, меж тем, зафиксированы новые локальные выбросы водорослей с мазутом, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Там отметили, что обработаны свыше 5 километров берега. Всего в Анапе и Термрюкском районе Краснодарского края собраны и вывезены более 129 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В МЧС добавили, что в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, обследовано более 1,4 тысячи кв. км акватории.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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