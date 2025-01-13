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Понедельник, 13 января 2025, 09:41 мск

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В Швеции военный случайно пронзил себе голову штыком

В Швеции произошел несчастный случай с военнослужащим. Солдат поскользнулся и пронзил себе голову штыком. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Инцидент произошел в Королевском дворце в Стокгольме. По словам сослуживцев, караульный упал на скользкой тропинке и наткнулся на штык, закрепленный на стволе автоматического оружия.

Острие вошло в череп, солдат находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию и извлекли оружие.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту нарушения условий труда.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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