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Понедельник, 13 января 2025, 12:52 мск

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Пьяный парень ранил ножом троих в магазине в Подмосковье

В подмосковном Щелково пьяный мужчина с ножом набросился на посетителей и персонал магазина. В результате нападения пострадали три человека, сообщает региональный полицейский главк.

Инцидент произошел в одном из магазинов, расположенных на улице Краснознаменская. Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили, что «в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям», – рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленника задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По словам Петровой, им оказался 20-летний житель Волгоградской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельств произошедшего. «По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщили в ГУ МВЛ РФ по региону.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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