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Вторник, 14 января 2025, 12:58 мск

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На месте утечки мазута на Кубани может обрушиться скала

Архив, фото: тг-канал министра экологии и природных ресурсов РК Ольги Шевцовой

На месте утечки нефтепродуктов может обрушиться скала. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов из кормовой части танкера «Волгонефть-239», – говорится в сообщении.

Судно находится в районе порта Тамань Темрюкского района. В зоне бедствия установлены боны для локализации загрязнения, для работы техники возведена дорога протяженностью более 600 метров.

Накануне сообщалось, что основная часть вытекшего мазута была собрана. Специалисты вручную лопатами убирают в мешки небольшие полосы нефтепродуктов у самого берега.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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