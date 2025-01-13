В Черном море собрана основная часть мазута, вытекшего из танкера у берегов Кубани

Специалисты Морспасслужбы собрали вдоль береговой линии основную часть мазута, который вытек с кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе 15 декабря. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края. Кормовую часть танкера выбросило на мель в районе поселка ТаманьТемрюкского района Кубани.

Как уточнили в Оперштабе, основную массу мазута собрал экскаватор по мере прокладки дороги к корме танкера. «Сейчас из воды достают оставшиеся фрагменты», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты вручную лопатами убирают в мешки небольшие полосы мазута у самого берега. Ранее вытекшие из танкера нефтепродукты бонами подогнали к берегу и удерживали, чтобы они не расплывались по акватории.

«С восьми утра специалисты прошли около 30 метров и собрали больше 20 мешков мазута. Вес каждого ориентировочно составляет 15-20 килограммов. Мазут сейчас очень вязкий, поскольку вода холодная», – рассказал спасатель 2 класса Северного филиала Морспасслужбы Александр Караваев.

Ранее сообщалось, что специалисты проложили больше 600 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия для работы техники. Также ведется обустройство специальной площадки напротив кормы танкера, чтобы с нее собирать мазут из воды и загружать в самосвалы для вывоза на утилизацию.

Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды Морспасслужба привлекла специализированную самоходную баржу «Пикник» с установленным на ней оборудованием. Она собрала более 11,3 кубометров смеси воды и мазута на месте разлива.

Всего на месте разлива мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» работают 68 единиц техники и 202 специалиста от МЧС, Кубань-СПАС, компании ОТЭКО, Морспасслужбы.

Об утечке мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» стало известно в пятницу, 10 января. Минтранс России сообщал, что нефтепродукты разлились в акватории со стороны берега на площади около 2,8 тысячи кв м.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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