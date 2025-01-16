Меры безопасности усилили в школах Подмосковья после предотвращения теракта в Реутове

В подмосковном Реутове десятиклассник планировал нападение на школу, но силовики предотвратили теракт. В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ), сообщил телеграм-канал SHOT. В минобре региона подтвердили информацию о предотвращении нападения на школу в Реутове. После случившегося усилены меры антитеррористической безопасности во всех школах Подмосковья.

По данным SHOT, десятиклассник школы №1 в Реутове четыре месяца готовился к преступлению и собирал оружие. С сентября прошлого года подросток был участником запрещенных сообществ в Сети, где изучал нападения на школы и другие теракты. «Также в переписках он подробно описывал свои намерения расправиться с учениками школы», – говорится в сообщении тг-канала. Старшеклассника задержали, при обыске у подростка изъяли три ножа, уточняет «Московский Комсомолец». По информации издания, юноша приехал в Россию из Таджикистана, в стране он находился без регистрации.

Как пишет «МК», спланированный подростком теракт в реутовской школе №1 предотвратили спецслужбы.

В пресс-службе министерства образования Московской области подтвердили возбуждение уголовного дела против ученика школы в Реутове и ведение следственных действий, передает ТАСС. Там также отметили, что в связи с инцидентом во всех школах Московской области усилены меры антитеррористической безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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