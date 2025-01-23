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Четверг, 23 января 2025, 11:19 мск

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Десятиклассника с ножом и топором задержали в подмосковной школе

В подмосковной Балашихе в одной из школ задержали ученика 10 класса с ножом и топориком для мяса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествие случилось в школе №5. Охранник остановил десятиклассника на входе в школу и попросил показать портфель. В нем лежали учебники, нож и топор. Старшеклассник не смог дать внятного объяснения, поэтому на место вызвали сотрудников ФСБ.

Правоохранителям подросток объяснил, что якобы любит ножи и ничего плохого делать не собирался.

В то же время источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что, со слов десятиклассника, кухонный нож и топорик для мяса он якобы собирался отнести бабушке, но забыл выложить из портфеля.

Сейчас правоохранители выясняют, зачем школьнику понадобились нож и топорик в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове десятиклассник планировал нападение на школу, но силовики предотвратили теракт. В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование дела о попытке нападения на школу в Реутове.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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