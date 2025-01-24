В Таиланде россиянин убил сына, выбросив его за борт в море

В Таиланде гражданина России обвиняют в умышленном убийстве сына. Об этом сообщают местные СМИ.
Мужчина выбросил за борт своего 13-летнего сына во время морской прогулки на катере. Инцидент произошел у Суринских островов в Андаманском море. На судне находились 33 туриста.
Подросток, упав в воду, ударился об винт и был госпитализирован. В больнице мальчик скончался от полученных травм.
Подозреваемого задержали. Мотивы мужчины устанавливаются. Согласно тайским законам, россиянину грозит наказание вплоть до смертной казни. Известно, что погибший ребенок был тайским подданным и не имел российского гражданства.
Бангкок, Зоя Осколкова
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