В Подмосковье поймали серийного педофила-насильника

В подмосковном Орехово-Зуево задержан подозреваемый в серийных изнасилованиях школьниц. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Им оказался 34-летний уроженец Брянской области.

По данным следствия, в январе 2025 года подозреваемый надругался над девочкой в заброшенном здании в Орехово-Зуево.

«В этот же период, находясь в том же месте, мужчина совершил иные развратные действия и изнасилование в отношении еще одной девочки», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В настоящее время с задержанным работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

По данным телеграм-канала SHOT, педофил нападал на школьниц в Орехово-Зуево с лета прошлого года. Среди пострадавших – девочки 11-14 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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