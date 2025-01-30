В Подмосковье задержали мужчину за серию диверсий по заданию спецслужб Украины

В Подмосковье задержали россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины совершил в 2023 и 2024 годах серию диверсионно-террористических актов. Об этом сообщила ФСБ России.

По информации спецслужбы, 45-летний задержанный поджег находившийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад компании, которая производит продукцию для Минобороны РФ. За это украинская спецслужба обещала изготовить и передать диверсанту поддельные документы для выезда в одну из стран Европы, «однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств», отметили в ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что россиянин в 2023 году через интернет установил контакт с сотрудником СБУ и под его руководством прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, отмечается в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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