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Пятница, 31 января 2025, 12:45 мск

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К тушению лесного пожара в Сочи привлекли вертолет

В Сочи тушат масштабный лесной пожар. Огонь вплотную подобрался к жилым домам. Экстренные службы привлекли авиацию.

Вторые сутки подряд пожарные не могут справиться с возгоранием в Хостинском районе. Пожар вспыхнул в районе села Пластунка, по пути к Ореховским водопадам. В настоящее время пламенем объято около 2 тысяч гектаров.

Пожарным удалось не подпустить огонь к населенному пункту. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Воздушное судно совершило пять сбросов воды в зону возгорания, передает РЕН ТВ.

Ситуация остается напряженной, в том числе из-за погодных условий.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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