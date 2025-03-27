Крушение батискафа в Египте: погибли 5 россиян, еще 14 – в больнице

В Хургаде в результате крушения прогулочного батискафа погибли пять граждан России, еще 14 оказались в больнице. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта.

«Среди погибших – пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена», – заявил собеседник агентства. Генконсульство России в Хургаде подтвердило информацию о пяти погибших россиянах и уточнило, что среди них двое детей.

В больницы Хургады доставлены 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, сегодня потерпел аварию около побережья египетской Хургады. Поисково-спасательная операция уже завершена.

Хургада, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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