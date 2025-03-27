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Четверг, 27 марта 2025, 20:29 мск

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Число погибших россиян в Хургаде возросло до шести

Стали известны уточненные данные о крушении прогулочного батискафа в Хургаде, на бору которого находились 45 граждан России. Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи сообщил, что в результате ЧП погибли шестеро россиян.

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев – россияне», – цитирует его слова РИА «Новости». Среди жертв жители Татарстана Равиль и Кристина Валиуллины, семейная пара врачей, двое их детей находятся в больнице.

Среди пострадавших оказались 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии.

Хургада, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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