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Среда, 2 апреля 2025, 13:55 мск

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Девять детей пострадали из-за взрыва петарды в подмосковной школе

Девять учеников пострадали при взрыве петарды в школе в подмосковной Истре. Одна школьница госпитализирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Минобразования.

Инцидент произошел в школе №2. Пятиклассник во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась. В составе петарды имелась химическая смесь. В результате девяти ученикам стало плохо, им оказали медицинскую помощь. В школу вызвали скорую помощь и полицию. Одну из учениц госпитализировали в Истринскую клиническую больницу.

Источник РЕН ТВ уточнил, что девочку доставили в больницу с токсическим отравлением парами и газами. Отмечается, что всего скорая помощь увезла в медучреждение семерых детей, еще двоим помощь оказали школьные врачи.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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