В Мьянме извлекли из-под завалов тело россиянина, погибшего во время разрушительного землетрясения. Общее число жертв выросло до 3085.

Тело гражданина России обнаружили во время разбора завалов в Мандалае, передает ТАСС. Предположительно, погибший работал учителем.

«С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», – сказал собеседник агентства.

Общее число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, сообщает агентство «Синьхуа». На данный момент 341 человек числится пропавшим без вести. Пострадали в результате удара стихии 4715 человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,2 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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