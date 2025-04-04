В Подмосковье задержали военнослужащего за подготовку теракта в общежитии курсантов

ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины военнослужащего, который готовил теракт в военном общежитии в Подмосковье.

По данным спецслужбы, теракт планировался в воинской части Минобороны России. «При изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что в телефоне задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления

Военными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

В Следственном комитете РФ уточнили, что задержанный 49-летний военнослужащий является участником запрещенного в России террористического сообщества. По данным следствия, сотрудники Главного управления разведки Украины установили с ним контакт через соцсети и в марте этого года дали задание совершить теракт в столичном регионе.

«Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей Министерства обороны России. 2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России. Он задержан и допрошен по обстоятельствам планируемого террористического акта», – говорится в сообщении СК. Сейчас устанавливаются подельники задержанного.

Фигурант рассказал на допросе, что за совершение теракта ему пообещали эвакуировать детей в западные страны. «Я в Telegram познакомился с человеком, который представился сотрудником разведки Украины, который мне сказал совершить диверсию… [за это мне обещали] эвакуацию детей в западные страны», – сказал он во время допроса, видео которого опубликовал СК. По его словам, он должен был совершить самоподрыв. «Я должен был обмотать себя взрывчаткой и совершить самоподрыв рядом с целями на территории своей воинской части», – сказал задержанный.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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