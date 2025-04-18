Жителям Забайкалья запретили ходить в лес из-за пожаров

В Забайкалье ввели ограничения на передвижение жителей. Выезд из населенных пунктов нужно согласовывать с властями. Причиной для ограничительных мер стали масштабные лесные пожары.

Согласно постановлению губернатора Александра Осипова, вводится ограничение на выезд граждан из населенных пунктов «на природные и природно-антропогенные объекты». Жителям нужно согласовывать поездки с муниципальными властями, они будут фиксировать маршрут следования и время отъезда и прибытия. На выездах из населенных пунктов планируется установить временные пункты пропуска, это муниципальные власти должны сделать совместно с краевым управлением МВД.

При этом проезд по региональным и федеральным дорогам остается свободным. Как пояснил зампред правительства региона Вячеслав Кулаков, ездить между населенными пунктами по трассам можно, а по грибы – нет.

В начале апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано более 40 возгораний. Ситуация осложняется сильным ветром, который быстро разносит пламя.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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