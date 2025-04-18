российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 апреля 2025, 09:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жителям Забайкалья запретили ходить в лес из-за пожаров

В Забайкалье ввели ограничения на передвижение жителей. Выезд из населенных пунктов нужно согласовывать с властями. Причиной для ограничительных мер стали масштабные лесные пожары.

Согласно постановлению губернатора Александра Осипова, вводится ограничение на выезд граждан из населенных пунктов «на природные и природно-антропогенные объекты». Жителям нужно согласовывать поездки с муниципальными властями, они будут фиксировать маршрут следования и время отъезда и прибытия. На выездах из населенных пунктов планируется установить временные пункты пропуска, это муниципальные власти должны сделать совместно с краевым управлением МВД.

При этом проезд по региональным и федеральным дорогам остается свободным. Как пояснил зампред правительства региона Вячеслав Кулаков, ездить между населенными пунктами по трассам можно, а по грибы – нет.

В начале апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. В настоящее время на территории региона зафиксировано более 40 возгораний. Ситуация осложняется сильным ветром, который быстро разносит пламя.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Лесные пожары

В Забайкалье установили 36 виновников природных пожаров / В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров / В Японии из-за крупного лесного пожара эвакуировали тысячи человек / Лесные пожары могут начаться в 30 регионах уже в марте / К тушению лесного пожара в Сочи привлекли вертолет / В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара / Тушивший пожар в Лос-Анджелесе самолет столкнулся с дроном / Байден отменил зарубежную поездку из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,