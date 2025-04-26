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Суббота, 26 апреля 2025, 19:31 мск

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Задержан агент спецслужб Украины по делу о теракте с гибелью генерала Генштаба ВС РФ

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в совершении теракта в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, террористом оказался агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 г.р., имеющий вид на жительство на Украине.

«В настоящее время с подозреваемым работают следователи ГСУ СК России, устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств», – отметила Петренко.

Напомним, взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб Москалик, прогремел накануне утром в подмосковной Балашихе. В МИД России предполагали, что к этому преступлению причастны спецслужбы Украины.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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