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Понедельник, 28 апреля 2025, 14:33 мск

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В Подмосковье 10-месячный ребенок отравился вейпом

В подмосковном Орехово-Зуево десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 28 апреля. Малыш находился дома с родителями. В какой-то момент он обнаружил электронную сигарету и вдохнул пар из устройства, после чего у него начался кашель и судороги.

«Родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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