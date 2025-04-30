«Звездный коуч» Инна Тлиашинова получила уголовное дело за неуплату налогов на сотни миллионов

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении блогерши, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Согласно данным следствия, Тлиашинова в период с 2020 по 2022 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 млн рублей.

Дело возбуждено по материалам регионального главка ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В настоящее время подозреваемая объявлена в розыск. Следствие будет ходатайствовать о заочном аресте женщины, поскольку она находится за пределами России.

Тлиашинова продает различные семинары и курсы. Она называет себя «экспертом по подсознанию номер один в России». По утверждению блогерши, ее клиентами являются многие знаменитости, в их числе артисты Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская, актриса Марина Федункив и другие известные люди.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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