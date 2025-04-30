В Белгородской области ранены трое бойцов подразделения «Орлан» после атаки дрона

В Белгородском районе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника ранены трое бойцов подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести». – уточнил губернатор своем телеграм-канале.

«Вся необходимая помощь оказывается», – добавил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube