В Белгородской области ранены трое бойцов подразделения «Орлан» после атаки дрона

В Белгородском районе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника ранены трое бойцов подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести». – уточнил губернатор своем телеграм-канале.
«Вся необходимая помощь оказывается», – добавил Гладков.
Белгород, Елена Володина
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