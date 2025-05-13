Ударные дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

ВСУ сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске тремя ударными беспилотниками. Об этом сообщило правительство ЛНР.

«В результате на производственной площадке произошло возгорание», – говорится в сообщении.

Спустя менее чем через час еще один украинский дрон ударил по территории завода.

Позднее в правительстве ЛНР уточнили, что в результате утренней атаки повреждения получили административное здание асфальтобетонного завода, а также гражданский транспорт.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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