Ударные дроны ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

ВСУ сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске тремя ударными беспилотниками. Об этом сообщило правительство ЛНР.
«В результате на производственной площадке произошло возгорание», – говорится в сообщении.
Спустя менее чем через час еще один украинский дрон ударил по территории завода.
Позднее в правительстве ЛНР уточнили, что в результате утренней атаки повреждения получили административное здание асфальтобетонного завода, а также гражданский транспорт.
Луганск, Наталья Петрова
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