В Горловке дроны ВСУ начали «охотиться» на пешеходов

Сегодня в результате ударов украинских беспилотников в Горловке Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщается в канале главы города Ивана Приходько.

«Враг ударил по центру города. Необычно то, что в этот раз дрон целенаправленно следовал за пешеходом», – говорится в публикации.

Ранее Приходько сообщал о целенаправленных ударах вооруженных формирований Украины по гражданским объектам, в том числе пассажирским автобусам.

Горловка, Анастасия Смирнова

