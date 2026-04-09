Дрон ВСУ ударил по кладбищу в Донецке: пятеро человек ранены

В Донецке в результате удара украинского беспилотника по кладбищу получили ранения двое человек. Об этом сообщает республиканский главк Следственного комитета России.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько предупреждал жителей города об опасности атак по кладбищам со стороны вооруженных формирований Украины.

Донецк, Анастасия Смирнова

