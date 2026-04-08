ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты в Горловке

В городе Горловка в Донецкой народной республике в результате ударов вооруженных формирований Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов поврежден очередной пассажирский автобус. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«В Горловке поврежден пассажирский автобус. К счастью, без пострадавших», – уточнил мэр в своем канале в Мах.
Из публикаций Приходько следует, что удары по городу фиксируются ежедневно. Ранее мэр Горловки сообщал, что накануне поздно вечером ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого были ранены трое мирных жителей.
Сегодня администрация города обратилась к жителям с просьбой воздержаться от посещения кладбищ на фоне ударов со стороны вооруженных формирований Украины.
Горловка, Анастасия Смирнова
