ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты в Горловке

В городе Горловка в Донецкой народной республике в результате ударов вооруженных формирований Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов поврежден очередной пассажирский автобус. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В Горловке поврежден пассажирский автобус. К счастью, без пострадавших», – уточнил мэр в своем канале в Мах.

Из публикаций Приходько следует, что удары по городу фиксируются ежедневно. Ранее мэр Горловки сообщал, что накануне поздно вечером ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого были ранены трое мирных жителей.

Сегодня администрация города обратилась к жителям с просьбой воздержаться от посещения кладбищ на фоне ударов со стороны вооруженных формирований Украины.

Горловка, Анастасия Смирнова

