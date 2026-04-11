Российские войска за минувшие сутки поразили объекты промышленности, энергетики и транспорта Украины, испольныемые Вооруженными силами Украины, и улучшили позиции на фронтах спецоперации. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также под удары авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ попали склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 152 районах.

Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр». Бойцы группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рубежное, Белицкое, Приют, Ивановка, Сергеевка, Гришино в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. На этом направлении были уничтожены более 345 украинских боевиков, пять боевых бронемашин, восемь автомобилей, станция РЭБ и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Противник на этих направлениях потерял свыше 180 боевиков.

В то же время группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, ударив по ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Шийковка, Кутьковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Красный Лиман и Святогорск в ДНР. Потери противника составили свыше 190 боевиков.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Славянск в ДНР. На этом направлении противник потерял до 160 боевиков.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ на этих направлениях составили более 285 боевиков.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области, где были уничтожены до 40 боевиков ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 259 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

