Пятеро жителей Белгородской области ранены в результате ударов дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников получили ранения пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале Мах.

В частности, в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого – множественные осколочные ранения ног. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии.

Вместе с тем, как отметил губернатор, в селе Головчино Грайворонского округа от удара дрона по машине двое мужчин получили осколочные ранения. Одного из пострадавших бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второму оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался.

Кроме того, в Белгородском округе в районе села Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube